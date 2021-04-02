Bakan Elvan, AB büyükelçilerine 'reformları' anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Elvan, toplantı sonrasında yaptığı açıklada, "Türkiye'nin ekonomi reformlarını hayata geçirme konusunda ne denli kararlı olduğunu tüm muhataplarımızla paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Elvan toplantıda, AB büyükelçilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı "Ekonomi Reformları"na ilişkin sunumda bulundu. Elvan, büyükelçilere, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında bilgi vererek, onlardan gelecek soruları cevapladı.

Bakan Elvan, yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi reformlarını kamuoyuyla paylaşmasının hemen ardından, gerek yatırımcılardan gerekse yabancı misyon temsilcilerinden reformların içeriğine ilişkin toplantı talepleri aldık. Bu talepleri yerine getirmeyi son derece önemsiyoruz. AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantıda küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisine ilişkin temel göstergeler ve ekonomik reformlarımızın detaylarını paylaştık, soru-cevap bölümünde de verimli tartışmalar gerçekleştirdik.

Toplantıda, kamu maliyesi disiplini, enflasyonla mücadele, finansal sektörün güçlendirilmesi, cari açığın azaltılması ve istihdamın teşvik edilmesi alanlarındaki politikalarımıza ayrıntılı değindik. Makroekonomik istikrarın temel önceliğimiz olduğunun da altını çizdik. Ekonomi reformlarımıza ilişkin bilgilendirme toplantılarına önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Türkiye'nin bu reformları hayata geçirme konusunda ne denli kararlı olduğunu tüm muhataplarımızla paylaşacağız."