Bakan Elvan, ABD Hazine Bakanı Yellen ile buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile görüştüklerini belirtti.
Bakan Elvan, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik." ifadelerini kullandı.
Etiketler