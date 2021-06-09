Bakan Elvan: BES'te devlet katkısı 5,1 milyar TL'ye ulaştı

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sigortacılığın finans sektöründeki payının sadece yüzde 4,5 olduğuna dikkat çekerek bu payın artmamasındaki problemin bulunup çözülmesi için kamu ve özel sektörün birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Elvan, “Gelişmiş ülkelerde sigorta sektörü bankaların sahibiyken bizde bankalar sigorta şirketlerinin sahibi. Dolayısıyla banka sahibi olabilecek sigorta ve emeklilik sektörünün yapı taşlarını şimdiden örmeniz ve dönüşümü başlatmanız önem taşıyor. Bu dönüşüm her haneni ve ticari işletmenin sigorta ve emeklilik ürünleriyle tanışmasıyla mümkün olacak” diye konuştu.



Türkiye Sigortalar Birliği Genel Kurulu’na katılan Bakan Elvan, bankacılık sektörünün yanında sermaye piyasalarının ve sigorta sektörünün de ekonomik faaliyete daha fazla destek olmasını amaçladıklarını belirterek “Sigortacılık sektörü son 20 senede kayda değer gelişim gösterdi. BES 182 milyar lirayı aştı katılımcı sayısı 13 milyonu buldu. Sadece geçen yıl BES’e devletçe verilen katkı 5.1 milyar liraya ulaştı. Sigortacılık sektöründe sağlanan teminat 130 trilyon lira ile milli gelirin 26 katına ulaştı. Geçen sene sektörde 262 milyar liralık fon oluşturuldu. Sektör geçen yıl 44 milyar liralık tazminat üstlenerek halkın ve işletmelerin sor zamanlarında yanında oldu” dedi.



Ancak, finansal sistemde bankacılık sektörünün payı yüzde 85’in üzerindeyken sigortacılık sektörünün payının yüzde 4,5’te olmasının altını çizmek istediğini kaydeden Elvan, şöyle konuştu: “Avrupa’ya bakınca bankacılık sektörünün payı yüzde 50’ler civarında. Sigortacılık sektörünün payı yüzde 20’lere çıkabiliyor. Şu sorunun cevabını bulmamız lazım, Türk sigortacılık sektörü neden hala arzulanan seviyede gelişmiyor. Kamu ve özel sektör olarak bir araya gelip bu problemin kök nedenlerine inmeliyiz. Bu potansiyeli ekonomiye kazandırmak için ne yapmak gerekiyorsa biz kamu olarak hazırız. Gerek yapısal gerek idari, sektörün önünü açacak her adımı atmaya kararlıyız.”



Sektörde bundan sonraki dönemde de somut kalıcı fark yaratan uygulamaların hayata geçeceğine inandığını belirten Elvan, banka sahibi olabilecek sigorta ve emeklilik sektörünün yapı taşlarını şimdiden atmaya başlamak gerektiğine dikkat çekti.



Sektörden 4 temel beklentileri bulunduğunu vurgulayan Elvan, bunları şöyle sıraladı: “Sigorta bilincinin geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmak, değişen dünya ve ticaret koşullarına uygun yeni ürünler geliştirmek, katılım sigortacılığını geliştirilmesi için çalışmak, dijital alanda yaşanan gelişmeleri de dikkate almak.”



Yılsonunda prim üretimi 100 milyar TL’yi aşacak



Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Atilla Benli, yaptığı açılış konuşmasında sigortacılık sektörünün 2020 sonu itibariyle 308 milyar lira aktif büyüklüğe eriştiğini belirterek “Finansal sisteme katkı açısından bankacılık sektörünün arkasında yer aldı. Hayat ve hayat dışında prim üretimi yüzde 19’unun üzerinde artış gösterdi ve 82.6 milyar TL’ye ulaştı. 2021’e de kötü başlamadık. İlk dört ayda 33 milyar TL prim üretimi rakamını yakaladık. Yılsonunda prim üretimi 100 milyar TL’yi aşacak. 31 Mayıs itibariyle BES ve otomatik katılımda sayı 12.7 milyon kişiyi buldu ve fon büyüklüğü 183.2 milyar TL’ye ulaştı” dedi.



Trafik sigortası sektörün gündeminden çıkıyor



SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, kısa süre içinde yasalaşmasını bekledikleri ve artık sektörün ana odağından çıkmasını arzu ettikleri trafik sigortasında belirsizlikleri ortadan kaldıracak kanun düzenlememiz Meclis gündemine geldiğini belirtti. Gürsoy, “SEDDK olarak önümüzdeki dönem trafik sigortasında reform niteliğinde değişiklikler yapmayı planladığımızı paylaşmıştık. Zorunlu trafik sigortalarında hizmet kalitesinin yükseltilerek sigortalı memnuniyetinin artırılmasına imkân sağlayacak doğrudan tazmin sistemine uygun modelin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca sigorta skoru hesaplanması projesini önemsiyoruz. Bunlar gerçekleştiğinde sektörümüzü uzun yıllardır meşgul eden trafik sigortasının gündemin merkezinden artık çıkarmayı ve sektör olarak ülkemizde sigortacılığın gerçek gelişim alanlarına odaklanmayı hedefliyoruz” dedi.



Pandemi nedeniyle sağlık sigortasın ilginin özellikle de tamamlayıcı sağlık ürünlerine ilginin arttığını kaydeden Gürsoy, şunları söyledi: “Bu ürünü daha da geliştirme yönünde çalışmalarımız var. Kamunun sağlık yükünü hafifletilmesine de hizmet edecek olan TSS’nin daha geniş bir tabana yayılabilmesi, TSS uygulamlarının şehir hastanelerimizle entegre edilebilmesi için çok yönlü projeler üzerinde çalışmalarımız bulunuyor. Finansal sigortalarda sektörün önünü açacak düzenlemeler yapmak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle KOBİ’lere yönelik ürünlerin yaygınlaşması ve yeni ürünler geliştirilmesi yönündeçalışıyoruz bu yönde tüm paydaşların katkılarınızı bekliyoruz. Diğer taraftan, bilhassa emeklilik döneminde vatandaşlarımıza düzenli bir emeklilik maaşı sunmayı hedefleyen yıllık gelir sigortası konusunda hazırladığımız Yönetmelik değişikliği ise son aşamada.”