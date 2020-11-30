Bakan Elvan büyüme verilerini değerlendirdi: Riskleri göz ardı etmiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili olduğuna işaret ederek, riskleri göz ardı etmediklerine vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verilerini değerlendiren Bakan Elvan, “Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu” dedi.

Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili olduğunun altını çizen Elvan, oluşabilecek riskleri göz ardı etmediklerine dikkat çekerek, “Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip. Ortak akılla hareket edeceğiz” diye konuştu.