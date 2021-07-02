Bakan Elvan, DÜNYA'ya konuştu: Piyasaya müdahale niyetimiz asla yok

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’a konuşan Bakan Elvan, komitenin enflasyonla mücadelede yapısal problemlerin çözümünde ihtiyaç duyulan koordinasyonu sağlayacağını ifade etti. Elvan, şunları kaydetti:

Hedef hızlı koordinasyon

Hakan Bey, dün de arayacaktım ama kısmet bugüne oldu. Fiyat İstikrarı Komitesi konusunda doğru bilgilendirme çok önemli. Fiyat İstikrar Komitesi, kesinlikle fiyat kontrolü ile ilgili bir komite değildir. Burada amacımız, bulmakta sıkıntı yaşanabilecek ürünlerde; mesela camda, mesela MDF’de karşılaştığımız problemleri çözmek. Pandemiyle birlikte, hızla değişen bir dönemden geçiyoruz, ani çıkan arz sıkıntılarına zamanlı bir şekilde müdahale etmek zorundayız. Farklı kurumlarımızın da farklı görevleri söz konusu. Örneğin; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ayrı, Ticaret Bakanlığımızın ayrı konuları var, sorumlulukları var. Bizim buradaki hedefimiz karşılaşabileceğimiz ani gelişmelere karşı hızlı ve etkin bir koordinasyonu sağlamak.

Kesinlikle rekabetten liberal ekonomiden yanayız

Merkez Bankası’nın arz şoklarına karşı eli kolu bağlı. Neticede hükümet olarak, bakanlar olarak bizim yapısal problemlerin çözümünde bir tavır almamız gerekiyor. Ancak tek bir kurumun aldığı karar kimi zaman eksik ve yetersiz kalabiliyor. Mesela yakın zamanda gündemimize gelen bir konudan bahsedeyim. Süt fiyatlarının belirlenmesinde bir parite var, ancak burada asıl konu yem fiyatlarında ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki, yurt içi üretimin gereksiz kaldığı durumda buğday ve mısır ithal edelim, uygun fiyatla yem sektörünü destekleyerek yem fiyatlarını aşağı çekelim. İşte Fiyat İstikrarı Komitesi, tıpkı bu şekilde hareket edecek, ani durumlarda bir araya gelip hızlı bir şekilde aksiyon alacak. Bizim bunun dışında bir niyetimiz yok. Biz kesinlikle rekabetten, liberal ekonomiden yanayız. Fiyatlar, arz ve talebe göre piyasada belirlenir. Eğer bir firma, hakim durumunu kötüye kullanırsa da burada gereğini yapacak kurum bellidir. O da Rekabet Kurumu’dur. Biz piyasaya müdahale ile daha kötü bozulmalar olacağını biliyoruz. Bunu hiçbir zaman istemeyiz. Fiyat İstikrar Komitesi 5 ay önce konuştuğumuz bir konu. Gıda dışı alanlardaki yapısal problemelerde ani karar alabilen başka bir merci yok. Bizim burada fiyat kontrolü gibi bir amacımız kesinlikle yok. Ortodoks politikalardan vazgeçmemiz, ekonominin gerçekleriyle uyumsuz başka patikalara yönelmemiz asla mümkün değil. Biz piyasa ekonomisinden asla sapmayız. Rekabetin dışında davranamayız, davranmayız.

Uygulama fiyat kontrolü ile ilgisi olmadığını gösterecek

Temel husus şu: Hızlı bir şekilde bakanlıklarımızın ortak karar alma mekanizmalarını güçlendirmek istiyoruz. Bir Bakanlığın aldığı karar ya da tedbir, bazen kendi alanı için olumlu ancak bir başka alan için olumsuz etkide bulunabiliyor. İşin içinde istişare olduğu zaman, alınacak kararların etkinliği ve verimliliği artıyor. Şimdi ilgili bakanlıklarımız üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda bu konuları ele alıp, bütün paydaşların yararına olabilecek ortak kararlar almak istiyoruz. Komiteye verilen isim konusunda eleştirilebiliriz, bunu da anlayışla karşılıyorum. Ama inanın uygulamaya girip gördükçe, bu Komite’nin değeri daha iyi anlaşılacak. Bizim başka bir niyetimizin olmadığı ortaya çıkacak.

Komite hem hızlı hem de sonuç odaklı çalışacak

Fiyat İstikrarı Komitesi esnek bir toplantı takvimine sahip olacak. Ani gelişmelere karşı, hızlıca toplanacak ve sonuç-odaklı kararların hayata geçmesini mümkün kılacak.

Enflasyınka mücadelede makro ihtiyati tedbirleri devreye soktuk

Enflasyonla mücadele çerçevesinde bir dizi makro-ihtiyati tedbir aldık.

Örneğin taşıt kredileri ve kredi kartı taksit sayılarına düzenleme getirdik.

Mesela nihai fatura bedeli 1.5 milyon liranın üzerindeki taşıtlar kredi ile alınamayacak.

Nihai fatura bedeli 1.5 milyon lira ile 750 bin liranın arası sadece taşıt değerinin yüzde 20’si kadar kredi alabilecek.

Bu böyle kademeli olarak devam edecek.

Alınacak kredi tutarı; nihai fatura bedeli 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin liranın altında olan taşıtlar için yüzde 50, 120 bin liranın altındaki taşıtlarda ise nihai fatura bedelinin yüzde 70’i olacak.