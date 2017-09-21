Bakan Elvan: Enflasyon yüzde 7’lere kadar inecek

21 Eylül 2017

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin 2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme sergileyeceğini belirterek, “Yıl geneline baktığımızda da yine yüzde 5’in üzerinde bir performansı yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

Bakan Elvan, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenen Platin İş Kitapları Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2002 yılından bu yana sergilediği performansla tüm dünyaya ekonomisinin sağlam temeller üzerine oturduğunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin son 15 yılda değişik zamanlarda iç ve dış ekonomik şoklarla karşı karşıya kaldığını aktaran Elvan, ancak ülkenin bunların hepsinden başarıyla çıktığı bir kalkınmaya sahip olduğunu dile getirdi.

Öncü göstergelerin ekonominin iyi yolda olduğunu gösterdiğini belirten Elvan, “Ekonomimiz oldukça sağlam temellere oturuyor ve kararlı bir şekilde ilerliyoruz. 2017’nin üçüncü çeyreğinde ise inşallah yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme sergileyeceğiz. Yıl geneline baktığımızda da yine yüzde 5’in üzerinde bir performansı yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

Son birkaç yılda yatırımcıların yatırımlarını ertelemek istediklerini ve şu anda yatırım yapma eğiliminde olmadıklarını gördüklerini aktaran Elvan, “Her ne kadar en son aldığımız rakamlar bizi umutlandırsa da son birkaç yılın rakamlarına bakıldığında büyümede yeni yatırımların oranının düşük olduğunu görüyoruz. Bu kadar sağlam temeller üzerine oturmuş bir Türkiye’de yatırımcılarımızı yatırım yapmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Enflasyonda özellikle 2016'nın son aylarında ve 2017’nin başında yaşanan kur şokundan kaynaklanan bir artış olduğunu belirten Elvan, “Diğer taraftan işlenmemiş gıda ürünlerinde yine bir artış söz konusuydu. Bu iki ana unsurdan kaynaklanan bir artış söz konusu oldu. Ancak önümüzdeki aylarda enflasyonu yine aşağı yönlü olarak göreceğiz. 2018’in ilk 2 ayında yüzde 7’ler mertebesine kadar ineceğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.