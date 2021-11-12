Bakan Elvan: Enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor

Canan SAKARYA

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada , döviz kuruna ilişkin son dönemlerde yanlış yorumlar yapıldığının altını çizerek, “Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil” dedi.

Elvan, "Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor." dedi.

Türkiye’de dalgalı kur rejimi uygulandığının altını çizen Bakan Elvan, “Kurun değeri de piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı, üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden ve teknolojiyi kullanma becerisinden gelir. Verimlilik artışıyla desteklenmeyen bir büyüme modeli sürdürülebilir bir model değildir” ifadelerini kullandı.

İthalatın artan fiyat ve ekonomik canlanmanın etkisiyle 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla yıllık 259 milyar dolar olduğu bilgisini veren Elvan, Altın ithalatına yönelik hayata geçirdiğimiz önlemler etkisini kayda değer şekilde ortaya koydu” dedi.

Elvan, cari işlemler dengesini orta ve uzun vadede kalıcı olarak iyileştirme çabası içinde olduklarını kaydetti.