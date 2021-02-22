Bakan Elvan: Esnafımızı yalnız bırakmayacağız

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, pandemi sürecinden etkilenen esnafı yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Elvan, “Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık. Bundan sondaki dönemde de esnafımızı yalnız bırakmayacağız.” dedi.

1. Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir.



Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz.



Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız. pic.twitter.com/MmnQ05gJNr — Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 22, 2021

Elvan, TESK ile yaptıkları toplantıda esnafın sorunlarını ve beklentilerini ele aldıklarını kaydetti.

Elvan, TİSK üyeleriyle de bir araya geldi

Bakan Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantı salonunda, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Elvan, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elvan, TİSK ile görüşmesinin ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yönetimini kabul edecek.