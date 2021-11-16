Bakan Elvan: Her kurumun üzerine düşeni yerine getirmesi önemli

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşuyor.

Bakan Elvan'ın konuşmasındna satır başları şöyle:

- Ülkemizin potansiyelini ve dinamizmini dikkate aldığımızda sermaye piyasaları tarafında atılması gereken adımlar olduğunu düşünüyorum

- Salgının en kötü dönemlerini geride bırakmış olabiliriz ancak son gelişmeler bir süre daha salgınla yaşamak durumunda olacağımızı gösteriyor, böyle bir dönemde başarılı bir performans gösterdik.

- Salgın sürecinde uyguladığımız kamu maliye politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır.

- Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz.

- Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesi önemli.

- Bakanlık olarak enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz. Gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz

- Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların yanında, iç talep gelişmelerini de çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz.

- Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir.

- Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır.