Bakan Elvan: Her kurumun üzerine düşeni yerine getirmesi önemli
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesi önemli" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşuyor.
Bakan Elvan'ın konuşmasındna satır başları şöyle:
- Ülkemizin potansiyelini ve dinamizmini dikkate aldığımızda sermaye piyasaları tarafında atılması gereken adımlar olduğunu düşünüyorum
- Salgının en kötü dönemlerini geride bırakmış olabiliriz ancak son gelişmeler bir süre daha salgınla yaşamak durumunda olacağımızı gösteriyor, böyle bir dönemde başarılı bir performans gösterdik.
- Salgın sürecinde uyguladığımız kamu maliye politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır.
- Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz.
- Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesi önemli.
- Bakanlık olarak enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz. Gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz
- Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların yanında, iç talep gelişmelerini de çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz.
- Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir.
- Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır.