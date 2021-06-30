Bakan Elvan: İki yeni KGF desteği hayata geçirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reform programında yer alan iki KGF teminatlı programın temmuzda hayata geçirileceğini söyledi.

Elvan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey toplantısında yaptığı konuşmada, ilk olarak, ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteğinin sağlanacağını belirterek, "İkinci olarak küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için, ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlayacağız." dedi.

Bakan Elvan, firmanın istihdama kattığı her bir kişi için, 12 ay boyunca ödeyeceği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerinin, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşürüleceğini sözlerine ekledi.

31 eylem başlığı tamamlandı

Haziran sonuna süre konulan 35 eylem başlığından 31’inin tamamlandığını belirten Bakan Elvan, "Geriye kalan 4 eylemden, 2’sinin teknik çalışmalarına nihai halini verdik; 2 eylem içinse Meclisimizin takdirini bekliyoruz. Böylece yılın ilk yarısı için öngördüğümüz eylemleri başarıyla tamamlamış durumdayız." ifadesini kullandı.

Firmalara kredileri yeniden yapılandırma imkanı

Elvan, "Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için bankaların esas alacakları rehberleri hazırladık, önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz." şeklinde konuştu.