Bakan Elvan: İlk çeyrekte yüzde 6 büyüme görebiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,5-6 büyüme beklediklerini söyledi. Elvan, ikinci çeyrekte baz etkisiyle çift haneli, yıl genelinde de yüzde 5'in üstünde büyüme performansı görülebileceğini kaydetti.

CNN Türk'te ekonomi gündemini değerlendiren Bakan Elvan, COVID-19 desteklerine ilişkin, "Bugüne kadar yapılan harcama 133,7 milyar lira. Haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar lira (bütçe, işsizlik sigortası fonu ve sosyal yardımlaşma dahil) harcama yapmış olacağız" diye konuştu.

Salgın sürecinde 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcunun ertelendiğini söyleyen Elvan, "Bu tutar yıl sonunda 219 milyar lira olacak" dedi.

Bakan Elvan, COVID-19 sürecinde bugüne kadar kredi programları kapsamında firmalara 315 milyar liralık kredi verildiğini aktardı.

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