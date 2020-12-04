Bakan Elvan: İş dünyasının görüşleri düzenlemeye önemli katkı sunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yargı alanında yapılacak reformları görüşmek üzere Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte iş dünyası temsilcileriyle görüşmeye devam ediyor. İki bakan bugün MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında değerlendirme yapan Bakan Elvan, yapılacak düzenlemelere iş dünyasının görüşlerinin önemli katkı sunacağını kaydetti.

Elvan’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle: “İş dünyasıyla görüşmelerimize MÜSİAD ile devam ettik. Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz.”

Elvan ve Gül, geçtiğimiz hafta da TÜSİAD ve TOBB yönetimi ile görüşmüştü.