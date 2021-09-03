Bakan Elvan, İslam Kalkınma Bankası yönetimiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Özbekistan'da İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir araya geldiğini bildirerek, "Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantıları için Özbekistan'da olduğunu kaydeden Elvan, "Banka Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir araya geldik. Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.