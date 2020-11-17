Bakan Elvan: Kapımız 24 saat açık olacak, rasyonel olanı kabul edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecekleri dizi toplantı yapacaklarını açıkladı. Bakanlığının ve bağlı-ilgili kuruluşlarının Plan ve Bütçe Komisyonunda 2021 bütçesinin görüşülmesinde, görüş ve eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan Lütfi Elvan, “Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarı.. Bu üçü bizim için çok önemli. Kalkınma ve hukuk arasındaki ilişki, ekonomiyle hukuk arasındaki ilişkiyi de çok önemsediğimizi söylemeliyim. Demokrasi, adalet, kalkınma ve ekonomi birbirinden ayrılamayacak kavramlardır. Adil ve şeffaf hukuk devleti ile ekonomik büyümeyi, refahı, kalkınmayı ve istikrarı sürekli kılabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte iş dünyası temsilcileriyle bir dizi toplantı yapacaklarını açıklayarak şunları kaydetti:

“Adalet bakanımız açıkladı. Hukuka verdiğimiz önemi, hukukun üstünlüğünü, öngörülebilirliği, mülkiyet hakkını Adalet Bakanımız zikretti. Önümüzdeki günlerde iş dünyamızla Adalet Bakanımız ile birlikte bir araya geleceğiz. TOBB, TİSK, MÜSİAD, DEİK.. Birlikte dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı karşıyaya kalıyorlar.. Ortak bir akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız. İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Hiçbir insanımızın kafasında kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat açık olacak. Özellikle ifade edeyim. Bizim de rasyonel, makul, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteilğinde olan her konuda kararlılıkla adım atacağız.”

Lütfi Elvan, yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda da kararlı konuşarak, “Öyle bir türkiye istiyoruz ki yerli ve uluslararası yatırımcılar açısından cazibe merkezi olsun istiyoruz” dedi.

Bankalarla toplantı yapacak

Lütfi Elvan, kamu ve özel bankalar ile Bankalar Birliğiyle toplantılar da yapacağını belirterek, sorun ve çözüm önerilerine alacağını vurguladı.

Komu koordinasyonu genişleyecek

Bakanlık çalışmalarında istişareye ve eleştiriye açık olacağını belirten Lütfi Elvan, ayrıca bakanlıklar ve kamu kurum kuruluşlarıyla daha etkin işbirliği arayacağını, koordinasyon kurullarına Ticaret, Çalışma, Sanayi, Tarım Bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının da dahil edileceğini açıkladı.

Kurullar bağımsız, yasalarında yazıyor

Lütfi Elvan, milletvekillerinin bağımsız kurullara bakışına yönelik sorularına yanıt olarak ise; “Diğer bir husus düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bağımsızlığı. BDDK’nın kanunu gayet açık. Bankacılık Kanunu 87. maddesinde yazıyor. Bağımsız kurullarımızın tümüyle görüşemedim ama çoğuyla görüştüm. Bu talimatı arkadaşlara verdim. Kanun neyi gerektiriyorsa o şekilde davranılacak. Merkez Bankası Kanununda da yazılanlar açık. Elbette bağımsızdır. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim olmadığını düşünüyorum” ifadesini kulandı.

Vergi öngörülebilir olmalı

Bakan Lütfi Elvan, kendisinin önceden çalışmadığı hiçbir konuda söz vermeyeceğini belirterek, komisyonda dile getirilen bazı önerilere yönelik görüşlerini açıkladı. Gelir ve Kurumlar Vergisi birleştirilmesine yönelik bir tasarının TBMM’ye sunulduğunu ancak kadük olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda vergilemeye yönelik görüşlerini söyleyen Elvan “Kendi ekibimle henüz tartışmadım ama önemli bir konu. Özellikle vergilerde öngörülebilirlik, sadeleştirme, basitleştirme, vatandaş memnuniyeti çok önemli. Öngörülebilirliği artan, daha şeffaf bir mekanizmayı ortaya koyan çalışmayı yaptıktan sonra sizlerle paylaşalım” diye konuştu.

Bakan Elvan, sıklıkla eleştirilen Kamu İhale Kanunun istisna maddelerine yönelik olarak ise AB’de büyük projeler ve bazı özellikli sektörler için ayrı ihale mevzuatı olduğunu ancak mevcut yasada bütün kamu alımlarının kapsandığını özellikli projelere yönelik bir arayıştan kaynaklı olarak istisna maddesine eklemeler yapıldığını söyledi.

Elvan, 17-18 milyar TL’lik 2020 yılında “acil ve ivedi durumlar” istisnası kapsamında ihale yapıldığını belirterek, bunlara ilişkin bilgi hazırlayacağını da vurguladı.

Acı reçete

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “acı reçete gerekebilir” açıklamasına yönelik eleştirileri yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, partilerinin sosyal korumaya büyük önem verdiğini belirterek, “Düşük gelirli insanların her zaman yanında olacağız, onları mağdur edecek hiçbir girişimin içinde olmayacağız. Bunu net olarak söyleyebilirim” dedi.

TÜİK bilim insanları ve milletvekilleriyle görüşecek

TÜİK’in güven sorununa yönelik olarak, TÜİK Başkanına bu konuda kamuoyunu ikna etmesi konusunda talimat verdiğini belirten Lütfi Elvan, teknik olarak bilim insanlarına çalışmaları hakkında bilgi vermelerini istediğini, ayrıca milletvekilleriyle de bir araya gelerek çalışmaların detaylarının anlatılabileceğini vurguladı. Elvan, TÜİK’in topladığı verilerin fotoğrafının da çekildiğini belirtti.

Faizsiz ev edindirme sistemine yasa geliyor

Bu arada, son dönemde endişe dile getirilen grup halinde para biriktirilerek ev alma şeklinde işleyen finansal modelin disiplin altına alınması gerektiğini de belirten Lütfi Elvan, BDDK’nın bir taslak üzerinde çalıştığını, TBMM’ye sunmak istediklerini açıkladı.

KÖİ’lerin hep garanti ödemesi içinde kalacağını düşünmemek gerekir

Lütfi Elvan, KÖİ’lere verilen garantilerden dolayı yapılan ödemelerin sıklıkla eleştirildiğini de hatırlatarak, “Özellikle Osangazi köprüsü süylendi. Geçen yıl, bu yıl belki de gelecek yıl bir miktar ödeme olacak ancak araç sayısı hızla artıyor. 10-15 yıl böyle bir ödeme olacağı düşünülmemeli” dedi.

Finansman programı: 2021’de de harcama için kullanılacak

Lütfi Elvan, Hazine’nin finansman programı ve yönetimine ilişkin eleştirileri de yanıtladı. Yılın başında salgın nedeniyle yüzde 211.1 borç çevirme oranı izlendiğini, planlamayı yaptıktan sonra Eylül-Ekim aylarında borç çevirme oranının yüzde 42.2’ye düşürüldüğünü belirten Elvan, elde edilen fazla kaynağın 2021’de borçlanma ihtiyacını azaltmada ve olağanüstü durumlarda harcama için kullanılacağını bildirdi.