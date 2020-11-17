Bakan Elvan: Manevra alanı yeniden tesis edilecek

Mehmet KAYA

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bakanlığının ve bağlı-ilgili kuruluşların 2021 bütçelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunuş konuşmasında, şeffaflık ve hesap verme anlayışıyla hareket edeceklerini, salgında alınan ekonomik önlemlerle yitirilen mali alanın yeniden tesisi için çalışacaklarını söyledi.



Bakan Elvan, “Salgın ile mücadelede en önemli destek unsuru AK Parti iktidarları döneminde bütçe disiplini ile elde ettiğimiz kamu mali alanının büyüklüğü ve kamu borcunun düşük seviyesidir. Bu unsurlar salgınla mücadelede ülkemize önemli bir manevra alanı sağlamıştır. Bunu değerenin bilincindeyiz ve salgın ile mücadelenin hemen sonrasında bu manevra alanını yeniden tesis için dikkatli çaba sarf edeceğiz” dedi.

"İktisadi politikalar oluşturuyoruz"

Lütfi Elvan, piyasa ekonomisi geleneğine bağlı kalacaklarını belirttiği konuşmasında, “Bu anlayışı merkeze alarak ve güçlendirerek iktisadi politikalarımızı oluşturuyoruz. Şeffaflık öngörülebilirlik hesap verme bu anlayışın en önemli unsurlarıdır. Piyasa ekonomisi ancak bu unsurların güçlendirilmesiyle başarıya ulaşır. Bu anlayış gerek makrokenomik politikalar gerek kalkınma politikalarında esas alıncaktır.” diye konuştu.

"Aşının etkisinin 2021'de başlayacağı düşünülüyor"

Lütfi Elvan, 2021'de hem iç, hem de dış talebe bağlı dengeli bir büyüme beklendiğini vurguladı. İhracattan kaynaklı olarak sanayi katma değer artışının yüzde 5,8 olarak hedeflenen genel büyüme oranının üstüne çıkacağını belirten Elvan iç talepte de aşının etkisinin olacağını söyledi. Elvan, “Salgının önlenmesine yönelik başta aşı çalışmaları olmak üzere samut gelişmelerin belirsizlikleri azaltması, ertelenmiş tüketim ve yatırım harcamalarının yurt içi talebi desteklemesi beklenmektedir” ifadesini kullandı. Elvan, ihracat yapılan ülkelerin çeşitlendirilmesi çalışmalarının da süreceğinin altını çizdi.

Enflasyonla mücadele vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, para ve maliye politikalarına yönelik olarak, enflasyonla mücadelede eşgüdüm içinde kararlar alınacağını vurgularken, izlenecek ekonomi politikalarına ilişkin “Ekonomi politikalarımız sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı ana gayesi ile kurgulanmıştır. Bu ana gaye doğrultusunda finansal istikrarın güçlendirilmesi, para maliye ve gelirler politikalarının eşgüdümü il eenflasyonun aşağı çekilmesi, mali disiplinin tam anlamıyla tesis edilmesi, üretim kapasitemizin ihracata dönük dijitital dönüşümü içselleştirmiş yenilikçi bir yapıya dönüşmesi yönünde kararlı adımlar atılacaktır” dedi.

Lütfi Elvan, kamu maliyesine yönelik olarak salgının etkisiyle gider artışı, gelir azalışı nedeniyle bütçe açığının bir miktar arttığını ancak revize 2020 sonu tahmini olan GSYH'nin yüzde 4,9'un altında kalacak şekilde seyrettiğini belirtti.