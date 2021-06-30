Bakan Elvan: Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değil
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluşuna ilişkin, "Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluşu ve Merkez Bankası'na müdahale eleştirilerilerine dair açıklama yaptı.
Bakan Elvan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir" ifadelerini kullandı.
Elvan, hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahalenin söz konusu olmadığını belirtti.