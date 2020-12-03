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Bakan Elvan, MÜSİAD ile bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası görüşmelerinin üçüncü toplantısını yarın MÜSİAD ile gerçekleştirecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yarın (Cuma) saat 10.00’da Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir araya gelecek.

Bakan Elvan'ın iş dünyası ile görüşmelerinin üçüncü toplantısı, Ankara’daki Hazine Bakanlığı yerleşkesinde gerçekleşecek.

Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yöneticileriyle buluşmuştu.

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