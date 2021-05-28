Bakan Elvan: Temel öncelik fiyat istikrarı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Kurulu'na katıldı.

Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmasında "En temel önceliklerimizin fiyat istikrarının sağlanması, cari açığın kontrol altına alınması ve işgücü piyasasının canlanmasıdır" ifadesini kullandı.

Öncü göstergelerin küresel ekonominin üretim ve ticarette salgın öncesi seviyelere geçtiğini ifade eden Elvan, "Ben buna temkinli bir iyimserlikle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemin temel belirleyicileri salgının seyri ve aşılamaya ilişkin gelişmeler olacak." dedi.

Enflasyonla mücadelede maliye politikasının para politikasını destekleyeceğini vurgulayan Elvan, ihtiyaç olursa finansta makroihtiyati tedbirler alacaklarını belirtti.

Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bankacılık sektörü bugün uluslararası rekabet gücüne sahip olmanın yanında, bölgenin en güçlü, en gelişmiş sektörü konumunda.

Ekonomi yönetimi olarak bir taraftan tüm çabamızla pandemi ile mücadele ediyor, diğer taraftan da yeni döneme en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz.

Salgının başında bu yana 79 milyar TL harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz.

Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere işgücü piyasalarını canlandıracak adımları hızla hayata geçireceğiz.

Bankacılık sektörü 6,5 trilyon TL'ye ulaşan büyüklüğü ile finansal sistemin yüzde 85'ini oluşturuyor

Bankacılık sektöründe riskler dengeli bir dağılıma sahip.

Bankacılık sektöründe risklerde yüksek bir yoğunlaşma söz konusu değil.

Sorunlu kredilerin makul seviyede kalması hem risklerin yönetildiği, hem de müşterilerin hassaslığını ortaya koyuyor.

Sektördeki dış borçlar uygun maliyetlerle ve gayet başarılı bir şekilde çevriliyor.