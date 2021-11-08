Bakan Elvan, TOGG toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte TOGG istişare toplantısına katıldı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan duyuruda Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte projede gelinen noktayı ve 2022 planlamasının istişare edildiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Sn. @lutfielvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. @Varank ile projemizde gelinen noktayı ve 2022 planlamamızı istişare ettik. pic.twitter.com/rM1ahnQpYS — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 8, 2021

Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da katıldı.