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Bakan Elvan: Veriler, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomiye ilişkin son verileri değerlendirdi. Elvan, "Veriler, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomiye ilişkin son verileri değerlendirdi.

Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Dün açıklanan cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuza işaret ediyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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