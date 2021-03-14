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Bakan Elvan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Bakan Elvan'ın paylaşımı şöyle: 

"Milletimizin sağlığı için gecesini gündüzüne katan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum."