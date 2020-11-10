Bakan Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu

10 Kasım 2020

Canan SAKARYA

ANKARA - Berat Albayrak'ın görevi bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan'dan ilk değerlendirme geldi.

Bakan Elvan karara ilişkin TBMM'de muhabirlerin sorularına "Benim için de sürpriz oldu" yanıtını verdi.

Elvan, "Berat Bey ile görüştüm. Sayın Bakanın sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni olmayacak" dedi.

Elvan, öğleden sonra TBMM Genel Kurul'da yemin ederek resmen göreve başlayacak.

Bu arada Lütfi Elvan'ın yerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına ise Cevdet Yılmaz'ın atanması bekleniyor.

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakan olarak atanma”



Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 507 sayılı kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’ın, TBMM’ web sayfasındaki öz geçmişinde dikkat çeken bir ifade yer aldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun özgeçmişler ile ilgili bölümünde Lütfi Elvan’ın sayfasında fotoğrafının yanında yer alan “AY’nın 106’ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakan olarak atanma, 10.11.2020” ifadesi dikkat çekti.

Bir süre sonra TBMM’nin sayfasından Elvan’ın özgeçmişi tamamen kaldırıldı.

Soylu'dan Albayrak paylaşımı: Şükranlarımı sunuyorum

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı 'Albayrak' paylaşımında şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sn Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 10, 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı