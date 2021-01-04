Bakan Elvan'dan para politikasına destek mesajı
Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz" dedi.
TÜİK, bugün aralık ayını enflasyonunu açıklarken, beklenti üzerinde gerçekleşen enflasyon sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, para politikasına destek mesajı verdi.
Twitter'dan açıklamada bulunan Elvan'ın açıklamaları şöyle:
1. Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz.
Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz.
2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır.
2. Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır.
Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız.