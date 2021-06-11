Bakan Elvan'dan reel sektöre ve bankalara mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, çevrim içi düzenlenen 'Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Böylesine zorlu dönemde üretimde ve ticarette süreklilik devam ettiyse, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi mekanizmaların payı var.

Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere, iş gücü piyasalarını canlandırmak en temel önceliğimiz olmaya devam edecek.

Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir.

Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz.

Yakın zamanda kuracağımız Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye odaklanacak.

Hem yapısal hem de dönemsel risklerle karşı karşıyayız.

Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor. Üretici fiyatlarının artışında döviz kuru geçişkenliği ve artan emtia fiyatları rol oynuyor.

Salgın desteğinin yıl sonunda 191 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. 9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar TL destek verildi.

Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda önemli adımlarımız olacak.

Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırmaya yönelik Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturacağız. Teşvik sisteminde mükerrer uygulamalara yer verilmeyecek.

Emsal ülkelerde yatırım çekmek için kullanılan nakit teşvik modelleriyle rekabet edecek yaklaşımlar geliştireceğiz.