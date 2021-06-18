Bakan Elvan'dan şirketlere hem çağrı hem uyarı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa'da iş dünyasıyla buluşmasında enflasyonla mücadele yönünde mesajlar verdi. Enflasyonla mücadelenin tüm politikalarının merkezinde olduğunu vurgulayan Elvan, " Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız" dedi.

Bakan Elvan, kur geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisinin son dönemde arttığına işaret ederek, "Enflasyonda beklentiler kanalının ne denli kritik bir rol oynadığını biliyoruz, kararlı politikamız enflasyonda yukarı yönlü beklentinin kırılmasında etkili olacak" dedi.

Enflasyon sorununu bir bütün olarak ele aldıklarını belirten Elvan, "Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız. Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor. Enflasyonu tek haneye indirme yönünde bir hikayeyi yeniden birlikte yazacağız" ifadelerini kullandı.

Şirketlere uyarı: Büyük yüklerin altına girmeyin

Elvan, katma değer üreten firmaların ayakta kalmasını önemsediklerini vurgulayarak, şirketlere "Ödeyebileceğiniz kadar borç alın, büyük yüklerin altına girmeyin" çağrısında bulundu. Elvan, ayrıca şirketlerin halka arzı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

Verdiğimiz desteklerin yıl sonuna kadar 191 milyar TL'ye, milli gelirin yüzde 3,14'üne ulaşmasını bekliyoruz.

Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz, gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız.

Aşılamada günlük 1,5 milyona ulaştık, aşının olumlu etkisini hem ekonomide hem de sosyal hayatta göreceğiz.

Dış talep ve yatırım harcamaları büyümeye olumlu katkı sağladı, ihracat tarafı olumlu gidiyor.

İhracatta yıl sonu hedefine ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok.

Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır.

Büyümeden tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz.

Cari açığın kontrol altına alınması hatta orta vadede cari fazla vermek hedefimiz.

Altın ithalatını azaltmak için uyguladığımız tedbirlerin müspet ektilerini görmeye başladık.

İmalat sanayinin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu daha da artırmak için özel programlar uygulayacağız.

Önümüzdeki dönemde yurt dışı lojistik merkezlerimizi hızla faaliyete geçireceğiz.