Bakan Ersoy duyurdu: 2025 ilk çeyrekte turizmde tüm zamanlar rekoru

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in ilk üç ayına ilişkin turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ersoy, Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin 8.9 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ve toplam turizm gelirinin 9 milyar 451 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Bu tutar, Türkiye’nin ilk çeyreklerde elde ettiği en yüksek gelir olarak kayıtlara geçti.

2017'den bu yana iki katı artış

Ersoy, 2017’nin aynı döneminde 4.8 milyon olan turist sayısının 2024’te 9.1 milyona yükseldiğini, bu yıl ise hafif bir düşüşle 8.9 milyona gerilediğini belirtti. Takvimsel faktörlerin etkili olduğunu vurgulayan Bakan, “Şubat ayının 28 çekmesi yüzde 3.5, Ramazan'ın Mart’a denk gelmesi bazı bölgelerde yüzde 20’ye varan rezervasyon düşüşüne neden oldu” dedi.

Kişi başı gecelik gelir 116 dolara yükseldi

Ersoy, 2017’de 75 dolar olan kişi başı gecelik gelirin bu yılın ilk çeyreğinde 116 dolara çıktığını açıkladı. Bu yükselişte nitelikli turist sayısının artmasının etkili olduğunu belirten Ersoy, ortalama kalış süresinin de beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Ziyaretçi sayısı azalsa da gelir arttı

Turizmde kişi sayısındaki küçük gerilemeye rağmen gelirlerin artması, turistlerin daha uzun süre kalması ve daha fazla harcama yapmasından kaynaklandı. 2017’de ilk çeyrek geliri 3.4 milyar dolar iken, geçen yıl 8.9 milyar dolara çıkmıştı. Bu yıl ise 9.5 milyar dolar ile tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırıldı.

Yıl sonu hedefleri: 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir

Bakan Ersoy, yıl sonu için belirlenen hedefleri de paylaştı. Türkiye 2025’te 65 milyon ziyaretçiye ulaşmayı, bu ziyaretlerden toplam 64 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyor. Ersoy, “Yılın ilk çeyreğinde ulaşılan gelir, bu hedeflerle tam bir paralellik gösteriyor” diyerek turizmdeki büyümenin güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı.

Rezervasyonlarda pozitif görünüm

Bakan, “Rezervasyonlar yıl sonu ortalamasının üzerinde geliyor. Nisan ayı çok iyi başladı ve yüzde 6 büyüme ile tamamlanması bekleniyor” ifadelerini kullandı.