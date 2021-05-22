Bakan Ersoy, Güvenli Turizm Sertifika Programı'na alınan tesis sayısını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ev sahipliğinde Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik" tanıtım organizasyonu programında konuşan Bakan Ersoy, 89 ülkenin misyon şefleri ve yabancı konuklarını Güvenli Turizm Sertifika Programı konusunda bilgilendirdi.

Türkiye'nin 2020 yılında salgına rağmen 16 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirten Ersoy, bu rakama Güvenli Turizm Sertifika Programı ile ulaşıldığını ifade etti. Ersoy, programın verimli ve disiplinli bir şekilde uygulandığını bildirdi.

Programın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde, Sağlık, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının katkılarıyla, endüstri paydaşlarının iş birliğinde hazırlandığını anımsatan Ersoy, şunları söyledi: "Programın kapsamı, konaklama, yeme içme işletmeleri, tur ve transfer araçları, deniz turizmi tesisleri, tema parkları ve kayak tesisleridir. Yolcuların güvenliği ve sağlığı son derece önemlidir. Aynı zamanda tesislerde alınan tedbirler, ulaştırma araçları içindeki tedbirler ve çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı önceliğimiz arasındaydı. An itibarıyla 9 bin 800'in üzerinde tesis ve araç, Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamına alınmıştır."

30'dan fazla yatak kapasitesine sahip tüm tesislerin sertifikayı almak zorunda olduğunu dile getiren Ersoy, şu ana kadar 4 bin 915 konaklama tesisi, 1993 restoran ve kafe, 2 bin 730 araç, 12 kayak merkezi, 12 kongre merkezi, 205 deniz turizmi ve 9 tema parkının sertifikalandırıldığını ifade etti.

Programın oldukça şeffaf yürütüldüğünü vurgulayan Ersoy, tesislerin her ay 2'si haberli, 2'si habersiz olmak üzere 4 kez denetlendiğini ve akredite edecek kurumların hepsinin uluslararası olduğunu belirtti.

Geçen yıl Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın 136 kriteri bulunduğunu, bu yıl ise bu kriterleri 171'e çıkardıklarını söyleyen Ersoy, COVID-19'dan çok ders çıkarıldığını ve bundan dolayı kriter sayısının artırıldığını bildirdi.

Türkiye'ye geçen yıl gelen 16 milyon ziyaretçinin büyük bölümünün güvenli bir şekilde ülkelerine döndüklerine işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok düşük bir COVID-19 enfeksiyon oranı vardı bu ziyaretçiler arasında. Elçiler aracılığıyla bu bilgiye ulaşılmıştır. Türkiye'de otellerin çoğunluğu Antalya'da ve Ege Bölgesi'nde. Ziyaretçilerin birçoğu otellerde kalmak istiyorlar, otellerin dışına çıkmak istemiyorlar. Sertifika programı kapsamında oldukça yüksek sayıda kriter belirlendi. Bu açıdan Antalya'da, Dalaman'da, Bodrum, Aydın ve İzmir'de vaka sayılarının oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu destinasyonlarda vaka sayılarının ülke ortalamasının altında olduğunu söylemek isterim."