Bakan Ersoy: Mersin turizm sektöründe güçlü bir sıçrama yaşıyor

Kültür ve Turizm Baka­nı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenle­nen Mersin Kültür Yolu Festi­vali’nin açılışı için geldiği Mer­sin’de bir dizi programa katıldı. Festival açılışının ardından AK Parti Mersin İl Başkanlığı’nı zi­yaret eden Ersoy, burada teşki­lat mensuplarıyla bir araya ge­lerek hem Türkiye’nin turizm vizyonuna hem de Mersin’in gelişen turizm kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bu­lundu. Ersoy, Mersin’in tarihî mirası, doğal güzellikleri, üre­tim gücü ve kültürel zenginli­ğiyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

24 yılda 2 milyar TL yatırım

Mersin’de son 24 yılda kültür ve turizm alanında yaklaşık 2 milyar liralık yatırım gerçek­leştirildiğini açıklayan Bakan Ersoy, bu yatırımların yalnız­ca fiziksel projelerden ibaret olmadığını, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Kentte ilan edilen 8 ayrı Kül­tür ve Turizm Koruma ve Geli­şim Bölgesi’nin Mersin’in ulus­lararası turizm destinasyonu olma yolunda ilerlediğini gös­terdiğini belirten Ersoy, Gül­nar, Silifke Doğan Cüceloğlu, Mut ve Taşucu’nda modern kül­tür merkezlerinin tamamlana­rak hizmete açıldığını söyledi.

Yerel yönetimlerin turizm altyapısına da önemli destek­ler verildiğini kaydeden Ersoy, Mersin’in özellikle sahil turiz­mi, kültür turizmi ve gastrono­mi alanında önemli bir potansi­yele sahip olduğunu vurguladı.

Konaklama kapasitesi 40 bin yatağa çıktı

Mersin’in turizm kapasite­sindeki artışa dikkat çeken Er­soy, 2002 yılında kentte yalnız­ca 37 konaklama tesisi ve 5 bin 168 yatak kapasitesi bulundu­ğunu, bugün ise bu rakamın 587 tesise ve yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine ulaştığını açıkla­dı. Kentte 11 Mavi Bayraklı plaj bulunduğunu belirten Ersoy, çevre kalitesi ve sürdürülebi­lir turizm anlayışı açısından da önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Dijital tanıtımla 88 milyon gösterim

Mersin’in turizm vizyonunu güçlendirmek amacıyla mevcut Turizm Master Planı temel alı­narak yeni yol haritaları hazır­landığını belirten Bakan Ersoy, dijital tanıtım çalışmalarına da ağırlık verildiğini söyledi.

Go Türkiye ve Gezsen Türki­ye platformları üzerinden ya­pılan paylaşımların milyonlar­ca kişiye ulaştığını kaydeden Ersoy, yalnızca Go Türkiye içe­riklerinin 2025 yılında yakla­şık 40 milyon gösterim aldığı­nı ifade etti. Uluslararası tanı­tım kampanyaları kapsamında Mersin’in 87 ülkede yaklaşık 88 milyon gösterime ulaştığı­nı söyleyen Ersoy, tüm bu çalış­maların kentin ulusal ve ulus­lararası ölçekte daha görünür hale gelmesini sağladığını dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değinen Ersoy, dünyada sa­vaşların, ekonomik dalgalan­maların ve krizlerin arttığı bir dönem yaşandığını belirterek, Türkiye’nin güçlü yönetim an­layışıyla bu süreçte istikrarını koruduğunu ifade etti.

Mersin Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali’nin açılışı ise Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında İstanbul Beyoğlu’nda başlayan festivalin bugün 7 bölgede 26 şehre ulaştığını belirterek, organizasyonun dünyanın en kapsamlı kültür sanat etkinliklerinden biri haline geldiğini söyledi. Ersoy, festivaller sayesinde şehirlerin markalaşması, yerel ekonominin canlanması ve turizm hareketliliğinin arttığını ifade ederek, Mersin’in tarihî mirası, gastronomisi, sahil şeridi ve kültürel birikimiyle önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.