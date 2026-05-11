Bakan Ersoy: Mersin turizm sektöründe güçlü bir sıçrama yaşıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin’de konaklama kapasitesinin 40 bin yatağa ulaştığını söyledi. Uluslararası tanıtım kampanyalarıyla Mersin’in 87 ülkede 88 milyon gösterime ulaştığını kaydeden Ersoy, kentin turizmde güçlü bir sıçrama yaşadığını ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali’nin açılışı için geldiği Mersin’de bir dizi programa katıldı. Festival açılışının ardından AK Parti Mersin İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Ersoy, burada teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek hem Türkiye’nin turizm vizyonuna hem de Mersin’in gelişen turizm kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, Mersin’in tarihî mirası, doğal güzellikleri, üretim gücü ve kültürel zenginliğiyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.
24 yılda 2 milyar TL yatırım
Mersin’de son 24 yılda kültür ve turizm alanında yaklaşık 2 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini açıklayan Bakan Ersoy, bu yatırımların yalnızca fiziksel projelerden ibaret olmadığını, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli katkı sunduğunu ifade etti.
Kentte ilan edilen 8 ayrı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin Mersin’in uluslararası turizm destinasyonu olma yolunda ilerlediğini gösterdiğini belirten Ersoy, Gülnar, Silifke Doğan Cüceloğlu, Mut ve Taşucu’nda modern kültür merkezlerinin tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.
Yerel yönetimlerin turizm altyapısına da önemli destekler verildiğini kaydeden Ersoy, Mersin’in özellikle sahil turizmi, kültür turizmi ve gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.
Konaklama kapasitesi 40 bin yatağa çıktı
Mersin’in turizm kapasitesindeki artışa dikkat çeken Ersoy, 2002 yılında kentte yalnızca 37 konaklama tesisi ve 5 bin 168 yatak kapasitesi bulunduğunu, bugün ise bu rakamın 587 tesise ve yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine ulaştığını açıkladı. Kentte 11 Mavi Bayraklı plaj bulunduğunu belirten Ersoy, çevre kalitesi ve sürdürülebilir turizm anlayışı açısından da önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.
Dijital tanıtımla 88 milyon gösterim
Mersin’in turizm vizyonunu güçlendirmek amacıyla mevcut Turizm Master Planı temel alınarak yeni yol haritaları hazırlandığını belirten Bakan Ersoy, dijital tanıtım çalışmalarına da ağırlık verildiğini söyledi.
Go Türkiye ve Gezsen Türkiye platformları üzerinden yapılan paylaşımların milyonlarca kişiye ulaştığını kaydeden Ersoy, yalnızca Go Türkiye içeriklerinin 2025 yılında yaklaşık 40 milyon gösterim aldığını ifade etti. Uluslararası tanıtım kampanyaları kapsamında Mersin’in 87 ülkede yaklaşık 88 milyon gösterime ulaştığını söyleyen Ersoy, tüm bu çalışmaların kentin ulusal ve uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesini sağladığını dile getirdi.
Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değinen Ersoy, dünyada savaşların, ekonomik dalgalanmaların ve krizlerin arttığı bir dönem yaşandığını belirterek, Türkiye’nin güçlü yönetim anlayışıyla bu süreçte istikrarını koruduğunu ifade etti.
Mersin Kültür Yolu Festivali başladı
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali’nin açılışı ise Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında İstanbul Beyoğlu’nda başlayan festivalin bugün 7 bölgede 26 şehre ulaştığını belirterek, organizasyonun dünyanın en kapsamlı kültür sanat etkinliklerinden biri haline geldiğini söyledi. Ersoy, festivaller sayesinde şehirlerin markalaşması, yerel ekonominin canlanması ve turizm hareketliliğinin arttığını ifade ederek, Mersin’in tarihî mirası, gastronomisi, sahil şeridi ve kültürel birikimiyle önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.