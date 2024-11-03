Bakan Fidan: Afrika'daki doğrudan yatırımlar 7 milyar doları aştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı açılışında konuştu.

Yatırımların toplamı 7 milyar doları aştı

Bakan Fidan, "Her gün Afrika ile ticaretimizi artırıyoruz. Ticaret hacmimiz 2023 sonu itibariyle 35 milyar doları aşmıştır. Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın toplam tutarı 7 milyar doların üzerindedir" dedi.

Afrika ülkelerinin Filistin'e desteği

Fidan, Afrika'nın Filistin davasını desteklemede ve İsrail'in durdurulmasında çok önemli bir rol oynadığını, Filistinlilerin yanında duran Afrika ülkelerini takdirle karşıladıklarını belirtti.