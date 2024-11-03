Bakan Fidan: Afrika'daki doğrudan yatırımlar 7 milyar doları aştı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Konferansında, Afrika ile ticaret hacminin 2023 sonunda 35 milyar doları aştığını, Afrika'daki doğrudan yatırımların toplam 7 milyar doların üzerine çıktığını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı açılışında konuştu.
Yatırımların toplamı 7 milyar doları aştı
Bakan Fidan, "Her gün Afrika ile ticaretimizi artırıyoruz. Ticaret hacmimiz 2023 sonu itibariyle 35 milyar doları aşmıştır. Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın toplam tutarı 7 milyar doların üzerindedir" dedi.
Afrika ülkelerinin Filistin'e desteği
Fidan, Afrika'nın Filistin davasını desteklemede ve İsrail'in durdurulmasında çok önemli bir rol oynadığını, Filistinlilerin yanında duran Afrika ülkelerini takdirle karşıladıklarını belirtti.