Bakan Fidan bir ilki duyurdu! Türk şirketleri Pakistan'da petrol ve doğalgaz arayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Pakistan arasında enerji alanında önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunacağını söyledi.

Bu iş birliğinin bir ilk olacağını vurgulayan Fidan, "Bu çerçevede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri arasında bu yıl nisan ayında imzalanmış olan anlaşma, son derece önemli bir adım teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yeni iş birliği mekanizmaları değerlendiriliyor

Fidan, iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarının yanı sıra nadir elementler üzerine de yeni iş birliği mekanizmalarının değerlendirildiğini belirtti. Türkiye-Pakistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefinin de sürdüğünü hatırlatan Fidan, anlaşmanın ekonomik ilişkileri daha da derinleştirmesi beklentisini dile getirdi.