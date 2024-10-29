Bakan Fidan İngiltere yolcusu! Gündemde serbest ticaret anlaşması var

Bakan Fidan'ın İngiltere'ye ilk resmi ziyaretini 30 Ekim Çarşamba günü yapacağı öğrenildi. İkili düzeydeki ziyarette mevcut serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesi ile savunma sanayi ve terörle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alınması bekleniyor.

Londra'da kritik temaslar

Fidan, ziyaret kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy ile de görüşecek Londra'da temaslarda bulunacak.

Lammy, 4 Mart 2024 tarihinde Gölge Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'yi ziyaret etmişti. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyindeki son ziyaret 26 Ocak 2024'te dönemin Dışişleri Bakanı David Cameron tarafından yapılmıştı.

Serbest Ticaret Anlaşması yenilenecek

Fidan'ın görüşmelerde Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakereleri başlatmaya hazır olduğunu İngiliz mevkidaşına aktarması bekleniyor.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla sonuçlanan "Brexit" süreci sonrasında ticari ilişkilerin yeniden düzenlenmesi amacıyla iki ülke arasında 2020 Aralık ayında bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Brexit sonrası ivme kazanan ikili işbirliği çerçevesinde ekonomik ilişkilerin daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'yla düzenlenebileceği yönünde iki ülke arasında bir mutabakat söz konusu.

Bu nedenle mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakerelerin başlatılması Fidan'ın görüşmelerinin gündeminin ön sıralarında olduğu kaydediliyor.

Fidan ayrıca terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurgulayacak.