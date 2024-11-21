Bakan Fidan'dan ABD ile yapıcı diyalog vurgusu: F-16 tedarik talebimizi sözleşme ile sonuçlandırdık

Nagihan KALSIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin uluslararası arenadaki duruşu ve dış politika önceliklerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, Türkiye'nin çok boyutlu zorluklarla karşı karşıya olduğu bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Bölgemizdeki son gelişmeler, uluslararası sistemde yaşanan ciddi kırılmaların ve artan rekabetin etkilerini açıkça göstermektedir. Donmuş ve aktif çatışmalardan düzensiz göçe, yabancı düşmanlığından iklim krizine kadar geniş bir yelpazede sınamalarla karşı karşıyayız" dedi.

Bölgedeki gelişmeler ve güvenlik kaygıları

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve Irak'taki terör faaliyetleri ile İsrail'in İran'ı da içeren bölgesel gerilimleri artırma girişimlerinin, Türkiye'nin yakın coğrafyasında istikrarsızlık yarattığını ifade etti.

"Kritik minareller ve hammaddelere sahip ülkeler, farklı güçlerin rekabet alanına dönüşmektedir" diyen Fidan, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurgulayarak "PKK'nın Irak tarafından yasaklı örgüt ilan edilmesi önemli bir adım. Ancak, PKK'nın topraklardan tamamen tasfiye edilmesi yönündeki beklentimiz bakidir" dedi.

Orta Koridor ve enerji diplomasi vurgusu

Fidan, Türkiye'nin Orta Koridor projesi ile doğu-batı ekseninde güvenilir bir ulaşım ve enerji rotası oluşturma çabalarının sürdüğünü belirtti. Enerji arz güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında yerli kaynakların verimli kullanımı, yenilenebilir enerjiye yönelim ve nükleer enerji projelerinin devam ettiğini söyledi.

ABD ile ilişkiler ve F-16 tedariki

ABD ile ilişkilerde terörle mücadele, ekonomik iş birliği ve savunma alanındaki stratejik mekanizmaların güçlendirildiğini belirten Fidan, F-16 tedarik talebinin sözleşmeye bağlandığını açıkladı. Yeni ABD yönetimiyle yapıcı bir diyalog hedeflendiğini de ekledi.

Avrupa Birliği ilişkileri

Türkiye'nin AB üyeliği hedefinin sürdüğünü vurgulayan Fidan, beş yıl aradan sonra düzenlenen Gymnich Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilişkilerde yeni bir atmosfer yarattığını belirtti. Ancak kısa vadeli politikaların AB tarafında ağır bastığını da ifade etti.

2025 yılı bütçesi

Fidan, 2025 yılı için Dışişleri Bakanlığına 39 milyar TL ödenek tahsis edilmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Bunun yanı sıra AB Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu için toplam 7,2 milyar TL'nin bütçeye dahil edildiğini bildirdi.