Bakan Fidan’dan 'Orta Koridor' vurgusu: En güvenilir ve ekonomik güzergah

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. JW Marriott Otel'de yapılan toplantının açılışında konuşan Fidan, bölgesel işbirliğinin önemini vurguladı.

Fidan, Türk dünyasının ekonomik, ulaştırma ve enerji bağlantısallığını güçlendirecek projelerin görüşüldüğü bu toplantıları stratejik işbirliği açısından kritik olarak nitelendirdi.

"Orta Koridor en güvenilir ve ekonomik güzergah"

Bakan Fidan, küresel gerilimlerin ve tedarik zinciri kırılmalarının dünya ticaret sistemini sarstığını belirterek, bu süreçte Orta Koridor’un öneminin arttığını söyledi:

"Tüm bu sınamalar, Asya ile Avrupa arasındaki ticarette Orta Asya'nın, Hazar Denizi'nin, Kafkasya'nın ve Türkiye'nin, yani Orta Koridor'un en güvenilir ve en ekonomik güzergahı sunduğunu ortaya koymuştur."

Fidan, enerji krizinin ve yaptırımların etkisiyle Orta Asya ve Kafkasya’nın jeostratejik öneminin arttığını, Türkiye’nin de bu süreçte bir enerji merkezi olarak ön plana çıktığını belirtti.

"Suriye’nin yeniden yapılanmasına destek vermeliyiz"

Bakan Fidan, konuşmasında Suriye’deki gelişmelere de değindi ve bölgenin yeniden inşasına destek verilmesi gerektiğini söyledi:

"Suriye'nin yeniden yapılanmasına ve kalkınmasına ele ele destek vermeliyiz. Zira Suriye'nin istikrarı ve gelişimiyle bölgesel istikrar ve güvenlik sağlanacak, lojistik, ulaştırma, ticaret ve enerji alanlarında yeni imkanlar da beraberinde gelecektir."

Fidan, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın toplantı kapsamında bağlantısallık projeleri ve ekonomik işbirliği imkanlarını değerlendireceğini belirtti.

Üçlü işbirliği için yol haritası belirleniyor

Fidan, toplantının üç ana gündem maddesi olduğunu açıkladı:

* Dış politika ve bölgesel işbirliği – Azerbaycan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.

* Ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması – Üç ülke arasında ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve karşılıklı yatırımlar teşvik edilecek.

* Ulaştırma ve iletişim sektörlerinde işbirliği – Bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi ve Türkiye’nin Doğu-Batı-Orta Koridor güzergahındaki projelerinin güçlendirilmesi ele alınacak.

Fidan, gelecek dönemde somut adımlar atılacağını ve mutabık kalınan konuların ortak bildiriyle kayıt altına alınacağını belirtti.