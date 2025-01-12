Bakan Göktaş detayları duyurdu! Sosyal yardım ödemelerinde artış: Aylıklar ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayındaki memur maaş katsayısına yönelik yapılan yeni düzenlemenin ardından sosyal hizmet modelleri kapsamında bazı ödemelerde de düzenlemelere gidildiğini açıkladı. Toplumun her kesimine yönelik sosyal hizmet ve yardımların kapasitesini artırmayı ve hizmet kalitesini iyileştirmeyi amaçladıklarını belirten Göktaş, yeni hizmet modelleri geliştirmeye ve ortaya çıkacak zorluklara çözümler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelere ihtiyaçlarına uygun destek sağlandığını ifade etti. Ayrıca, ocak ayı maaş katsayısındaki değişiklikle sosyal yardım kapsamındaki engelli, yaşlı aylıkları, evde bakım yardımları ve çocuklar için yapılan Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin artırıldığını belirtti. Artan ödemelerle birlikte, hak sahiplerinin hesaplarına bu tutarların yatırılacağı bilgisini verdi.

Engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları yükseldi

Bakan Göktaş, ödemelerdeki artışı "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükseldi" diyerek açıkladı.

Ayrıca, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara yapılan engelli yakını aylığının da 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya çıktığını kaydeden Göktaş, ağır silikozis hastalarının aylığının 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya yükseldiğini bildirdi.

Aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşa destek

Evde Bakım Yardımı kapsamında yapılan artışı da duyuran Bakan Göktaş, bu yardım ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşa destek sağlandığını belirtti. 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını aktardı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde, hiçbir vatandaşın geride bırakılmaması gerektiğini söyleyen Bakan Göktaş, 2024 yılı boyunca Evde Bakım Yardımı için toplamda 54,7 milyar lira harcama yapıldığını açıkladı.

Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı arttı

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerine de değindi. Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya çıkarıldığını, ayrıca koruyucu ailelere yapılan aylık ödemelerin 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya yükseldiğini belirtti.

Bakan Göktaş, toplumsal değerleri güçlendirmeye yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri uygulamaya devam edeceklerini belirterek, “Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz. Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız” dedi.