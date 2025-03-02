Bakan Göktaş duyurdu: Sinemalarda ailelere yüzde 40 indirim

Bakan Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen 'Aile Yılı' kapsamında, 2025 boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını duyurdu.

Ailelerin, kendileri için hazırlanan aktivitelerden yararlanarak sosyal hayatın içinde yer almalarını önemsediklerini aktaran Göktaş, "Aile bireylerinin birlikte vakit geçirerek dayanışma ruhlarını canlı tutmak, bu sayede kuşaklar arası bağları güçlendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sinema biletlerinde ailelere yüzde 40 indirim

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY'a Aile Yılı'na gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini ileten Göktaş, aileleri sinemalarda yüzde 40'a varan indirimlerden yararlanmaya davet etti.