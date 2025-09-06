Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal konut projesinde genç çiftlere özel kontenjan ayrılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hayata geçirilecek sosyal konut projesine ilişkin kontenjan düzenlemesini duyurdu. Göktaş, "Sosyal konut projesinde, genç çiftlerimize yüzde 20 özel kontenjan ayrılacak, 3 çocuk ve üzeri ailelere ayrı kontenjan belirlenecek" dedi.
Göktaş, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Aile Yılı'na yakışan konut müjdesi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese, aileler adına teşekkür ettiğini belirtti.
Bu kapsamda sosyal konut projesinde;
Genç çiftlere ve 3 çocuk ve üzeri ailelere özel kontenjan
Bakan Göktaş paylaşımında Aile Yılı kapsamında sosyal konut projesinde genç çiftlere yüzde 20 özel kontenjan ayrılacağını kaydetti.
Bakan ayrıca 3 çocuk ve üzeri ailelere ayrı kontenjan belirleneceğini de söyledi.
Göktaş paylaşımını "Bu adım, hem aile yapımızı güçlendirecek hem de gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayacaktır. İnşallah birlik ve beraberlik içinde daha birçok güçlü projeye imza atacağız" ifadeleriyle sonlandırdı.