Bakan Göktaş'tan yuva kuracak gençlere yeni müjde: Beyaz eşya ve mobilya sektöründe indirim geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında sunulan doğum yardımı destekleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Türkiye Gazetesi’ne konuşan Bakan Göktaş, “Aile Yılı vesilesiyle açıkladığımız doğum yardımlarıyla ilgili teklif yasalaştı. Hak sahibi bütün annelerin bayramdan hemen sonra e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceği müjdesini paylaşmak istiyorum” diyen Göktaş, bu adımın özellikle yeni çocuk sahibi olan aileler için ciddi bir destek olacağını vurguladı.

Aile ve Gençlik Fonu’nun da kapsamının genişletildiğini ifade eden Bakan Göktaş, sadece doğum yardımıyla sınırlı kalmadıklarını fonu kullanarak aile kurmak isteyen gençlere yönelik başka destekler de geleceğini belirtti.

Beyaz eşya ve mobilya alımlarına i̇ndirim geliyor

Bakan Göktaş, "Özellikle beyaz eşya ve mobilya kalemlerinde ciddi indirimlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız söz konusu. Sektörün önde gelen markalarıyla protokollerimiz hazır. Nisan ayı içinde bunları açıklayacağız" diye konuştu.