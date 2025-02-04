Bakan Güler'den Katar ziyareti: İşbirliği protokolleri imzalandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslar kapsamında Katar'a ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Güler ilk olarak Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.

Katarlı mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılanan Bakan Güler, savunma ve güvenlik alanındaki ikili ve bölgesel konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Üçüncü bir ülkeyle de işbirliği amacını taşımakta

Görüşme sonrasında Türkiye ile Katar arasında yeni işbirliği anlaşmaları imzalandığı duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımıza bağlı ASFAT AŞ ve MKE AŞ ile Katar Savunma Bakanlığına bağlı Barzan Holding arasında, savunma ve yatırım alanlarını da içeren geniş kapsamlı işbirliği protokolleri imzalandı. İmzalanan protokoller, Katar ve Türkiye arasındaki ortak yatırımlar ve işbirliklerini kapsamakla birlikte, iki ülkenin mutabık kaldığı herhangi üçüncü bir ülkeyle de ortak işbirliği kurma ve geliştirme amacını taşımaktadır."