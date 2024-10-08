Bakan Işıkhan: 1 milyondan fazla vatandaşımızı işe yerleştirdik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 9 ayda 1 milyon 80 bin 189 kişinini işe yerleştirilmesine aracılık ettilerini duyurdu. Bakan Işıkan, işe yerleştirme oranında geçen yıla göre bu yıl yüzde 20,4 artış kaydedildiğini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un hazırladığı ve 2024 yılı Ocak-Eylül dönemi hizmetlerine ilişkin verileri değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhab, 1 milyon 80 bin 189 vatandaşın işe yerleştirildiğini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“2024 yılı Ocak-Eylül ayları arasında; 1 milyon 80 bin 189 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artış kaydettik.
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 357 bin 617 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 608 bin 766 iş yeri ziyareti yaptık. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”
İŞKUR’un hazırladığı ve 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde hizmetlerimize ilişkin verileri içeren Eylül ayı İstatistik Bülteni yayımlandı.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 8, 2024
📍2024 yılı Ocak-Eylül ayları arasında;
▪️1 milyon 80 bin 189 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yılın aynı… pic.twitter.com/dOrJV7ykSv