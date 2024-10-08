Bakan Işıkhan: 1 milyondan fazla vatandaşımızı işe yerleştirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un hazırladığı ve 2024 yılı Ocak-Eylül dönemi hizmetlerine ilişkin verileri değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhab, 1 milyon 80 bin 189 vatandaşın işe yerleştirildiğini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2024 yılı Ocak-Eylül ayları arasında; 1 milyon 80 bin 189 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artış kaydettik.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 357 bin 617 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 608 bin 766 iş yeri ziyareti yaptık. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”