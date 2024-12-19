Bakan Işıkhan, 2025 asgari ücretinde iki kriter saydı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında düzenlendi.

İşveren ve sendika temsilcilerinin katldığı toplantı 1 saat 15 dakika sürdü. Milyonlarca insanın takip ettiği toplantıda yine rakam konuşulmadığı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürüttüklerini belirterek işçi ve işveren temsilcileriyle bakanlıkta bir araya geldiklerini dile getirdi.

Bakan Işıkhan şöyle devam etti: "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız."

2024 yılı asgari ücreti net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş.