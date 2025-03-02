Bakan Işıkhan açıkladı: Doğum izni artırılacak mı?

Doğum izni konusunda yeni bir çalışma gündemde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda konuştu.

Bakan Işıkhan, doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Doğum izni 16 hafta olarak uygulanıyor

Kadınlar için doğum izni, doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanıyor.

Babalara verilen izin konusunda ise uygulama farklı. Memurlarda bu izin 10, işçilerde ise 5 gün.