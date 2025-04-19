Bakan Işıkhan açıkladı: Kamuda sendikalaşma oranı yüzde 75,2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sendikalı kamu personel sayımız 2002'de 650 bin iken bugün 2,3 milyona yükselmiştir. Kamuda sendikalaşma oranı da; 2002'de yüzde 50'den bugün yüzde 75,2'ye yükselmiş durumda" dedi.

Memur-Sen tarafından 41 ülkeden 50 konfederasyon, 3 uluslararası örgüt ve 200 sendikacının katılımıyla ‘Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet' Uluslararası Kongre'si düzenlendi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleşen kongrede, dünyada sosyal adaletin düzeyi ve dijitalleşmenin emeğin karşısındaki etkisine vurgu yapıldı.

Program çerçevesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında karşılaşılan birçok sorunun çözümünde en büyük paydaşlarının sivil toplum örgütleri ve sendikalar olduğunu söyledi.

Işıkhan, "Kamuda sendikalaşma oranı da; 2002'de yüzde 50'den bugün yüzde 75,2'ye yükselmiş durumda" ifadelerine yer verdiği açıklamasında şunalrı kaydetti:

"Sendikalı kamu personel sayımız 2002'de 650 bin iken bugün 2,3 milyona yükselmiştir. Kamuda sendikalaşma oranı da; 2002'de yüzde 50'den bugün yüzde 75,2'ye yükselmiş durumda. Çalışanlarımızın ve Sendikaların güçlenmesi için önemli çalışmalar yaptık. Ayrıca memurlarımıza toplu sözleşme hakkını anayasal güvence altına aldık; mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık. Bunun yanı sıra iktidara geldiğimiz günden bu yana milli gelir artışıyla birlikte bütçeden kamu görevlilerine ayırdığımız payı sürekli artırdık. Çalışanlarımızın sahip oldukları hakları teslim etmenin yanında, çağın şartlarına göre geliştirdik, revize ettik."