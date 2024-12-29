Bakan Işıkhan: Belediyelerin borçlarını kaynaktan tahsil edeceğiz

Siyasette belediyelerin SGK'ya olan borç tartışması devam ediyor.

Toplam 150 milyarlık prim borcunun yüzde 67,5’inin CHP'li belediyelere, yüzde 25’inin AK Parti'li belediyelere, yüzde 3’ünün MHP, yüzde 2’sinin ise DEM Parti’li belediyelere ait olduğu açıklanmıştı. .

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde SGK'ya borcu olan belediyelerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyelerin borç batağının en büyük sebeplerinden birinin konserler olduğunu ifade eden Işıkhan, "Bunların SGK borçları meselesini de biliyorsunuz. CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar. En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz.

"Pozitif şekilde gereğini yapıyoruz"

Mesela SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? Yine en son Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bolu Belediyesi'nin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ye başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını da kaynaktan yapacağımızı ifade etmek isterim."