Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı: Belediyelerin SGK'ya olan borcu ne kadar?

Işıkhan, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Belediyelerin SGK'ye olan borçlarına ilişkin soru üzerine Işıkhan, söz konusu borçların, ana paranın çok üzerinde artmaya başladığını belirterek, bunun sürdürülemez hal aldığını ifade etti.

Belediyelere SGK'ye olan borçlarını ödeme çağrısı yapan Işıkhan, "Bu konuyu geçen sene gündeme getirdiğimizde belediyelerimizin borcu 96 milyar liraydı. Yıl sonunda 160 milyar liraya ulaşmış durumda. Ocak ayı itibarıyla bu rakamın 162 milyar liraya ulaştığını söyleyebiliriz." dedi.

Borçların büyük kısmının CHP'li belediyelere ait olduğunu dile getiren Işıkhan, SGK'nin işverenlerden prim tahsilat oranı yüzde 90 iken belediyelerden prim tahsil etme oranının yüzde 44 olduğunu bildirdi.

Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin soru üzerine söz konusu görüşmede, "SGK olarak amaçlarının sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği olduğunu, borçların tahsil edilmesinden başka bir çözüm olmadığını" heyete ilettiğini söyledi.

Borçların tahsil edilmesi sürecinde tarafsız şekilde çalışmaları yürüttüklerini belirten Işıkhan, "Biz bu görüşlerimizi ifade ettikten sonra TBB heyeti de SGK'nin rehberlik yapmasını rica ettiler bizden. TBB'ye bağlı belediyelerin borçların ödenmesi noktasında gayret içinde olduklarını dile getirdiler. Biz de 'Tamam' dedik. Bu istişare kültürü gerçekten çok önemli. TBB Genel Sekreteri koordinatörlüğünde, Bakan Yardımcımızın da içinde olduğu küçük bir heyet oluşturduk. Bu heyet çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

"SGK Yönetim Kurulu'nda gündeme getireceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, SGK'ye borçlarını ödemek amacıyla geçen hafta bir adım attığını bildiren Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 8,5 milyar olan borcunu taksitlendirme başvurusunda bulundu, yasal anlamda yatırması gereken peşinatı da yatırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bize daha önce sürekli hacizli gayrimenkuller teklif etmişti. Hacizlerin kaldırıldığı bu gayrimenkulleri bize teklif ettiler, bunu SGK Yönetim Kurulu'nda gündeme getireceğiz. Olumlu şekilde sonuçlanması noktasında da gayret edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bu adımı atan belediyelere ve belediye başkanlarına teşekkür eden Işıkhan, "Bu zaten son bir çaba olacak. Çünkü artık belediyeler ve bağlı şirketlerinin prim borçlarının kaynaktan kesilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı söz konusu. Şubat ayının ortasında biz bu kararı resmi olarak uygulamaya başlayacağız. 1400 belediye başkanımıza da duyurmuş olalım, bir an evvel sosyal güvenlik il müdürlüklerimizle, merkezlerimizle ve bizimle borçlarını ödeme noktasında iletişime geçmelerini istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.