Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan anneye verilen çocuk bakım desteği 7 bin 500 liraya çıkarıldı

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden kadın çalışanların istihdamını artırmak için sağlanan desteklerin artırıldığını duyurdu.

Buna göre; ‘Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi’ (KİPAP) kapsamında kadın çalışanların iş hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla işverene sağlanan ücret, prim ve vergi desteği 25 bin liradan 32 bin liraya çıkarıldı.

Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalmasını sağlamak adına verilen çocuk bakım desteği de 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi.

Bakan Işıkhan başlangıçta 25 ilde uygulanan KİPAP'ın artık Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olduğunu da duyurdu.

KİPAP’ın sektörel olarak kapsamı da genişletildi. Geçmişte sadece imalat sektörünü kapsayan uygulamaya artık sağlık, bilgi ve iletişim sektörleri de dahil edildi.