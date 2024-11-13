Bakan Işıkhan duyurdu: Düzenlemeler yolda! Yabancı iş gücünde yeni dönem

Nagihan KALSIN

2025 Bütçe Görüşmeleri sırasında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel iş gücü hareketliliğine uyum sağlamak amacıyla yabancı çalışanlara yönelik politika değişiklikleri gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, iş gücünün artık ülkeler arası rekabet unsuru haline geldiğini belirterek, nitelikli yabancı iş gücünün ülkeye çekilmesi, göçmen işçilerin sosyal haklarının korunması ve entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesinin devlet politikalarının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Bakan Işıkhan, “Yabancı iş gücünden daha etkin şekilde yararlanmak için çalışma izinleri ve uluslararası iş gücü politikalarında yeni düzenlemeler gerçekleştiriyoruz” dedi.

Türkiye'nin iş gücü politikasında önceliğin yerli iş gücünün istihdam edilmesi olduğunu belirten Işıkhan, yabancı iş gücünün ise özellikle ihtiyaç duyulan sektörlerde tamamlayıcı bir rol üstlendiğini ifade etti.

Işıkhan, “Uluslararası iş gücü politikamızı dinamik bir şekilde uyguluyoruz. Böylece ihtiyaç duyulan sektörlerde verimliliği artırarak yabancı çalışanların ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamayı hedefliyoruz" diye ekledi.