Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak

Emeklilere her bayram ödenen bayram ikramiyesi, geçen yıl 2 bin liraya çıkarılmıştı.

NTV'ye konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2002 yılından bu yana emeklilerin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.

Işıkhan, ikramiye olarak yılda toplam 4 bin lira verilediğini, bugüne kadar da 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi ödendiğini kaydetti.

Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. (İkramiye artışı) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız."