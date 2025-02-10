Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor

İŞKUR, gençlere yönelik yeni bir programı bugün başlatıyor. İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarını sürdürürken aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri farklı fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtımı ve İŞKUR Gençlik Programı Başlangıç Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın içeriğini ve öğrencilere sunacağı imkanları duyurmuştu. İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine eğitimlerini devam ettirirken Ar-Ge faaliyetleri ve teknoloji sistemleri gibi alanlarda deneyim kazandırmayı hedefliyor. Erdoğan, her üniversitenin kendi öğrencilerine haftada en fazla 3 gün katılım hakkı sunacağını ve katılımcılara günlük 1.083 TL ödeme yapılacağını belirtti. Bu ödemeyle, ayda 5 gün katılan öğrencilere toplamda 5.415 TL, 14 gün katılan öğrencilere ise yaklaşık 15.162 TL destek verilecek. Ayrıca, katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 200 bin öğrenciye, toplamda ise 1 milyon öğrenciye programdan yararlanma imkânı sağlanmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı’na başvuruların bugün itibariyle başladığını duyurdu. Bakan Işıkhan, üniversite öğrencilerini mesleki deneyim kazanmak ve gelir elde etmek amacıyla programa başvurmaya davet etti.