Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR’dan yılın ilk iki ayında 213 bin kişiye istihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılın ilk iki ayında yürütülen istihdam çalışmalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Işıkhan, özellikle gençler ve kadınlar başta olmak üzere vatandaşların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik programların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

213 bin kişi işe yerleştirildi

Paylaşılan verilere göre yılın ilk iki ayında İŞKUR aracılığıyla 213 bin 147 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. Aynı dönemde 612 bin 386 bireysel görüşme gerçekleştirilirken, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla 65 bin 749 iş yeri ziyareti yapıldı.

Yarım milyon vatandaşa danışmanlık hizmeti

Bakanlığın verilerine göre işverenlerin talebi doğrultusunda 318 bin 170 açık iş tespit edildi. Ayrıca 534 bin 959 bireysel danışmanlık hizmeti sunulurken, 10 bin 763 kişi aktif iş gücü programlarından yararlandı.

Öte yandan 8 bin 784 kişi iş kulüplerinden destek alırken, iş gücü piyasası ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla 3 bin 662 eğitim kurumu ziyareti gerçekleştirildi.