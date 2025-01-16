Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR'un 'Açık İş Haritası'yla 76 bin açık iş ilanına tek tıkla erişim!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) geliştirdiği "Açık İş Haritası" uygulamasını duyurdu. Işıkhan, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Açık İş Haritası kapsamında 76 bin 656 açık iş ilanına erişilebileceğini aktardı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) geliştirdiği "Açık İş Haritası" uygulamasını duyurdu.
Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz."
Kamu istihdam kurumumuz @TurkiyeIsKurumu’nun hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz.🖥️— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 16, 2025
➡️İlanlara ulaşmak ve… pic.twitter.com/sMnRiINCxq
İŞKUR Açık İş Haritası nedir?
İŞKUR tarafından geliştirilen bu uygulama, işverenlerin eleman ihtiyaçlarını anlık olarak listeleyerek, iş arayan bireylerin açık iş ilanlarına kolaylıkla erişmesini sağlıyor. Açık İş Haritası, hem iş arayanlar hem de işverenler için hızlı ve etkili bir platform sunarak, istihdam sürecinin kolaylaştırılmasını hedefliyor.
Açık İş Haritası sayesinde vatandaşlar, meslek ve sektör bazlı olarak Türkiye genelindeki iş ilanlarını görüntüleyebiliyor. Bunun yanı sıra iş arayanların kendilerine en uygun iş ilanına ulaşması da bu uygulamayla kolaylaştırılıyor.
İllere göre açık iş ilanı durumu
Açık İş Haritası kontrol edildiğinde büyükşehirlerdeki iş ilanları dikkat çekerken ilan sayılarının bazıları ise illere göre şöyle:
İstanbul (Açık iş ilanı sayısı): 20 bin 526
Ankara (Açık iş ilanı sayısı): 4 bin 270
İzmir (Açık iş ilanı sayısı): 3 bin 733
Bursa (Açık iş ilanı sayısı): 3 bin 818
Adana (Açık iş ilanı sayısı): 1.152
Mersin (Açık iş ilanı sayısı): 1.011
Antalya (Açık iş ilanı sayısı): 2 bin 363
Gaziantep (Açık iş ilanı sayısı): 2 bin 514
Eskişehir (Açık iş ilanı sayısı): 1.159
Sakarya (Açık iş ilanı sayısı): 1.135
Kocaeli (Açık iş ilanı sayısı): 3 bin 786
Manisa (Açık iş ilanı sayısı): 2 bin 866
Muğla (Açık iş ilanı sayısı): 1.567
Balıkesir (Açık iş ilanı sayısı): 1.127
Tekirdağ (Açık iş ilanı sayısı): 1.428