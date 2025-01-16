Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR'un 'Açık İş Haritası'yla 76 bin açık iş ilanına tek tıkla erişim!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) geliştirdiği "Açık İş Haritası" uygulamasını duyurdu.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz."

Kamu istihdam kurumumuz @TurkiyeIsKurumu’nun hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz.🖥️



➡️İlanlara ulaşmak ve… pic.twitter.com/sMnRiINCxq — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 16, 2025

İŞKUR Açık İş Haritası nedir?

İŞKUR tarafından geliştirilen bu uygulama, işverenlerin eleman ihtiyaçlarını anlık olarak listeleyerek, iş arayan bireylerin açık iş ilanlarına kolaylıkla erişmesini sağlıyor. Açık İş Haritası, hem iş arayanlar hem de işverenler için hızlı ve etkili bir platform sunarak, istihdam sürecinin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

Açık İş Haritası sayesinde vatandaşlar, meslek ve sektör bazlı olarak Türkiye genelindeki iş ilanlarını görüntüleyebiliyor. Bunun yanı sıra iş arayanların kendilerine en uygun iş ilanına ulaşması da bu uygulamayla kolaylaştırılıyor.

İllere göre açık iş ilanı durumu

Açık İş Haritası kontrol edildiğinde büyükşehirlerdeki iş ilanları dikkat çekerken ilan sayılarının bazıları ise illere göre şöyle:

İstanbul (Açık iş ilanı sayısı): 20 bin 526

Ankara (Açık iş ilanı sayısı): 4 bin 270

İzmir (Açık iş ilanı sayısı): 3 bin 733

Bursa (Açık iş ilanı sayısı): 3 bin 818

Adana (Açık iş ilanı sayısı): 1.152

Mersin (Açık iş ilanı sayısı): 1.011

Antalya (Açık iş ilanı sayısı): 2 bin 363

Gaziantep (Açık iş ilanı sayısı): 2 bin 514

Eskişehir (Açık iş ilanı sayısı): 1.159

Sakarya (Açık iş ilanı sayısı): 1.135

Kocaeli (Açık iş ilanı sayısı): 3 bin 786

Manisa (Açık iş ilanı sayısı): 2 bin 866

Muğla (Açık iş ilanı sayısı): 1.567

Balıkesir (Açık iş ilanı sayısı): 1.127

Tekirdağ (Açık iş ilanı sayısı): 1.428